Beffa Galatasaray: non basta la doppietta di Osimhen, pari in extremis col Kasimpasa

Dopo quattro assist ai compagni nelle sue prime apparizioni, Victor Osimhen si sblocca con la maglia del Galatasaray. L’attaccante di proprietà del Napoli ha segnato i primi due gol con la sua nuova squadra. Doppietta in pochi minuti per il nigeriano, che però non è valsa la vittoria ai giallorossi. Il Gala si è infatti fatto riprendere in pieno recupero dal Kasimpasa pareggiando per 3-3 il match valido per la settima giornata del campionato turco.