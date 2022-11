Ostigard su Instagram: "Peccato, questione di centimetri…Testa a sabato!"

"Continuiamo come sempre sulla nostra strada".

Leo Ostigard era andato in rete per la seconda gara consecutiva in Champions League. Ma la rete segnata di testa dal centrale del Napoli contro il Liverpool è stata poi annullata dopo un check del Var per un fuorigioco millimetrico. Il norvegese commenta così su Instagram a fine gara: "Peccato, questione di centimetri…Continuiamo come sempre sulla nostra strada. Testa a sabato!".