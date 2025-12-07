Palmeri: "Gara da infimi valori tecnici, il Napoli ha il merito della personalità"

Il Napoli è insuperabile allo Stadio Diego Armando Maradona! La squadra di Antonio Conte blinda l'imbattibilità in casa nel 2025 battendo anche la Juventus di Luciano Spalletti: finisce 2-1 con la doppietta di Hojlund che risponde al pari di Yildiz. Gli azzurri sanciscono il settimo successo interno consecutivo contro i bianconeri e ritornano in testa alla classifica.

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita: "In una partita di infimi valori tecnici il Napoli ha il merito di avere la personalità di alzare i giri quando il pareggio rischiava di tagliargli le gambe: chiude 9 occasioni a 2, Neres mattatore. La Juve ha solo Yildiz, e Spalletti lo sostituisce".