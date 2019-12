Palmeri: "Ghoulam-Politano? Il Napoli ci guadagnerebbe economicamente"

Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport, attraverso Twitter ha detto la sua in merito allo scambio proposto dall'Inter tra l'esterno sinistro Faouzi Ghoulam e l'attaccante Matteo Politano: "Nello scambio Ghoulam-Politano forse l’Inter ci guadagna in valutazione tecnica, ma il Napoli ci guadagna in valutazione economica"

Nello scambio Ghoulam-Politano forse l’Inter ci guadagna in valutazione tecnica, ma il Napoli ci guadagna in valutazione economica — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 29 dicembre 2019