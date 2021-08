Palmeri ironizza sulla stampa: "Ronaldo mai definito acquisto fallimentare, solo ora che va via!"

Nelle ore in cui Cristiano Ronaldo sta lasciando la Juventus per trasferirsi al Manchester City, Tancredi Palmeri sui social ha ironizzato: "Oh finché Cristiano Ronaldo era alla Juventus il suo acquisto non era mai stato un fallimento o deludente. Adesso che va via invece sì".

Curioso — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 27, 2021