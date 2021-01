Palmeri: "Se Gattuso mette Bakayoko in panchina, il Napoli ne guadagna"

Il Napoli perde malamente a Verona, tante le prestazioni degli azzurri sottotono. Il giornalista di BeIn Sport, Tancredi Palmeri, si sofferma su Tiémoué Bakayoko: "Non è mai colpa di un giocatore, ma secondo me se Gattuso mette Bakayoko in panchina e nel frattempo gli fa il lavaggio del cervello, il Napoli ha solo da guadagnarne".

