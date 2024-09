Palmeri: "Se il Napoli batte il Monza accadrà qualcosa mai visto in Serie A"

vedi letture

Il Napoli battendo il Monza nel posticipo della sesta giornata di Serie A ha la possibilità di andare in mini fuga in testa alla classifica.

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri scrive a riguardo su X: "Se il Napoli stasera batte il Monza, la Serie A per la prima volta nella sua storia avrà avuto 6 differenti capolista nelle prime 6 giornate (in solitaria o per differenza reti)".