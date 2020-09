Pardo: "Ottimo Osimhen, interessante il Napoli iperoffensivo di Gattuso"

Il giornalista Pierluigi Pardo ha commenato su Twitter l'esordio in Campionato del Napoli contro il Parma: "Ottimo impatto di Osimhen. Interessante il Napoli iperoffensivo. Non so se sarà il modulo di partenza ma può diventare l'approdo tattico più intrigante per Gattuso".

