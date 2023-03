Per i bookmakers Napoli dietro solo al City! Alvino: "Una quota così bassa pare un sogno..."

"Guardo le quote dopo il sorteggio e mi vengono i brividi. Mi emoziona leggere come la quota si sia talmente abbassata tanto da farmi credere che il tutto sia solo un sogno. Invece è una straordinaria realtà. Il Napoli vuole giocarsi tutte le sue carte per scrivere la storia in Europa. Ma resta un outsider in una competizione dove storia, blasone e potenza economica e mediatica hanno un peso enorme. Talvolta superiore finanche a quello tecnico. La pressione è tutto addosso a chi dovrà incrociare la banda Spalletti e non viceversa. Buon viaggio a tutti noi!".