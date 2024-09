"Per mesi rifiuta il prestito al Chelsea e poi va al Galatasaray", tifosi inglesi perplessi sui social

"Ci ha perso solo il Chelsea che non ha un centravanti top", è il messaggio ricorrente dei tifosi dei blues sui social, dopo aver appreso dell'approdo di Victor Osimhen in prestito al Galatasaray, pur di non restare fermo e finire in tribuna. Il Napoli risparmia l'ingaggio faraonico del nigeriano, strappa l'opzione di rinnovo e rinvia la partita alla prossima estate ed il giocatore evita la tribuna e quindi di svalutarsi.

Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del web e che ha fatto infuriare i tifosi del Chelsea: "Si salvano tutte le parti, solo noi siamo rimasti senza un top player come cannoniere", e non mancano anche gli attacchi alla gestione del giocatore: "Un mese a rifiutare la formula del prestito del Chelsea per poi accettarla dal Galatasaray, una gestione surreale", un altro dei messaggi ricorrente nella tifoseria del Chelsea che non ha compreso la vicenda.