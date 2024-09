Petardi al Maradona, De Luca ai tifosi del Palermo: "Fate ore di viaggio e portate i bomboni?"

vedi letture

Il giornalista Diego De Luca ha commentato sui social i petardi lanciati dai tifosi del Palermo tra il primo e il secondo tempo: "Ma dico io. Manchi sul grande palcoscenico da tempo (purtroppo), fai ore di nave o auto (se non utilizzi l’aereo), puoi venire a Napoli per godere finalmente di una bella serata di calcio e, invece, porti i bomboni. Ma che hai in testa, oltre alla schiuma?".