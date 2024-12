“Piange ma ha quasi 2 squadre senza Europa!”, la reazione social degli interisti alle parole di Conte

"Marotta può dire quello che vuole. Sicuramente conoscendolo, avendoci lavorato insieme, non penso che se l'Inter a fine anno non dovesse aver vinto lo Scudetto considererebbe la stagione nerazzurra una buona stagione”. Così Antonio Conte in conferenza stampa a due giorni dalla sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio rispondendo al pronostico del presidente dell'Inter Beppe Marotta che ha definito il Napoli favorito per lo scudetto. “Questo posso dirlo per certo perché lo conosco molto bene - ha aggiunto Conte -. Poi ognuno deve recitare la sua parte, ma ripeto: stiamo parlando di una squadra che ha due squadre e trequarti. Stiamo parlando del nulla cosmico e si stanno concentrando tanto su di noi, senza vedere chi potrebbe dargli realmente fastidio. Ripeto, sono straconvinto che sono parole che si porta via il vento e se non dovessero vincere lo Scudetto a fine anno non sarebbe troppo contento. In tanti dovrebbero farsi delle domande…”.

Le parole di Antonio Conte hanno scatenato la reazione social dei tifosi interisti. “Come ci si può sentire inferiore avendo 15-16 titolari per una partita ogni 7 giorni fin dall’inizio della stagione? Ogni squadra gioca con le dichiarazioni ma Conte è il primo”, “Ma ha pianto in conferenza ? No perché a Napoli è nuvoloso, non vorrei che allagasse tutto”, “La domanda da porgli è: è maggiormente favorita una rosa di "2 squadre e 3/4" che fa 55 partite l'anno, oppure una rosa di "2 squadre" che ne fa 38?”, alcuni dei messaggi.

Un altro utente scrive: “Ma non era lui a non ritenere all’altezza le “due squadre e tre quarti” e per questo se n’è andato?”. Un supporter interista sottolinea: “Avrà anche una rosa un po' meno profonda, specialmente in difesa ma si scorda sempre che non gioca Champions, Supercoppa e mondiale per club”.