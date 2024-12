Pistocchi: "Conte ha fatto un gran lavoro, ma in questo momento Lukaku è il problema"

vedi letture

Maurizio Pistocchi, giornalista, commenta sui social la vittoria del Napoli contro il Venezia che consente agli uomini Conte di agganciare l'Atalanta in testa alla classifica di Serie A: "Il Napoli gioca un buon calcio, domina il possesso e il Venezia, trova uno Stankovic strepitoso, che para un rigore a Lukaku e prende tutto il parabile: lo batte solo Raspadori, con un sinistro da centro area. Conte ha fatto un gran lavoro, se avesse anche un centravanti in grado di legare il gioco farebbe meno fatica. Lukaku in questo momento è un problema, anzi…il problema".