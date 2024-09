Pistocchi contro l’arbitraggio: “30 secondi e colpo alla caviglia di Kvara senza giallo!”

vedi letture

Il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato l'arbitraggio di Cagliari-Napoli e le mancate ammonizioni sui ripetuti falli subiti da Kvara nel primo tempo. Si legge dal tweet dell'opinionista "Ammoniscono per cose che non c’entrano niente con il calcio e non per l'incolumità dei giocatori". Ecco il tweet completo: