Pistocchi dopo i gol di Chiesa-Politano: "Out in campionato chi salta la Nazionale"

GIOVANILI TEDESCO, BUONA LA PRIMA: GLI AZZURRINI BATTONO IL PALERMO AL DEBUTTO IN PRIMAVERA 2 Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... LE ALTRE DI A ROMA, ALTRA POLEMICA DI MOURINHO: "QUALCUNO IN LEGA NON È INNAMORATO DI ME..." (ANSA) - ROMA, 17 SET - "Dobbiamo gestire la rosa. In difesa abbiamo solo tre centrali, mentre Renato Sanches e Dybala sono usciti per gestione. Siamo stati sfortunati, ad esempio l'Atalanta gioca lunedì invece noi sempre domenica. C'è qualcuno in... (ANSA) - ROMA, 17 SET - "Dobbiamo gestire la rosa. In difesa abbiamo solo tre centrali, mentre Renato Sanches e Dybala sono usciti per gestione. Siamo stati sfortunati, ad esempio l'Atalanta gioca lunedì invece noi sempre domenica. C'è qualcuno in...