Pistocchi e le entrate-killer degli anni '80: "Maradona è stato menomato per questo..."

Negli anni Ottanta era un altro calcio, si sa. E c'erano altri difensori. Maurizio Pistocchi ha ricondiviso su Twitter un video con le peggiori entrate di quell'era, commentando così: "Per questo tipo di entrate un fuoriclasse come Van Basten ha smesso prima di giocare, Maradona è stato menomato, altri grandi campioni hanno dovuto lasciare per i postumi di gravi infortuni. Erano killer che cercavano solo di fare male".