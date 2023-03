Pistocchi: "Ferrero chiede aiuto alla Politica, appello accorato allo Juve Club Parlamento"

A tal proposito Maurizio Pistocchi scrive su Twitter dopo le dichiarazioni del presidente bianconero

Momento delicato in casa Juve, con l'Udienza al Collegio di garanzia Coni fissata per il 19 aprile dove si discuterà del caso Plusvalenze e del ricorso dei bianconeri contro il -15. A tal proposito Maurizio Pistocchi scrive su Twitter dopo le dichiarazioni del presidente bianconero: "Il presidente della Juventus Ferrero, a 5 gg dal processo penale, si rivolge accorato allo Juventus Club Parlamento - 39 senatori, 51 deputati, 142 soci onorari. Come sempre in passato, la famiglia chiede aiuto alla politica".