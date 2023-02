Pistocchi: "Il Napoli continua il suo volo. Non molla niente, impossibile fermarlo"

Attraverso Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha sottolineato la forza di questo Napoli, all'ennesimo successo in campionato.

Attraverso Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha sottolineato la forza di questo Napoli, all'ennesimo successo in campionato, citando il grande Mohammed Ali: "Punge come un’ape, vola come una farfalla. Anche contro una buonissima Cremonese, che non ha mai rinunciato a giocare, il Napoli continua il suo volo verso il sogno. Segna Kvaratskhelia raddoppia Osimhen la chiude #Elmas. Il Napoli non molla niente, impossibile fermarlo".