Pistocchi: "Il Napoli domina, Politano fa il 4-0 come D10S"

Il Napoli batte nettamente la Roma 4-0 nel posticipo della nona di campionato, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la gara su Twitter: "Nello stadio Maradona, con la maglia dell’Argentina, il Napoli domina una Roma in difficoltà: segna Insigne su punizione, raddoppia FRuiz (palla in mezzo alle gambe di JJesus) il 3:0 è una papera di Mirante che regala a Mertens il tap-in. Politano fa il 4:0 come D10S".

