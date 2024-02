Pistocchi: "Il Napoli può sperare, negli ultimi 30' si verifica ciò che nessuno si aspettava"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X il pareggio tra Napoli e Barcellona.

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X il pareggio tra Napoli e Barcellona: "Nella più difficile partita casalinga da inizio stagione, il Napoli porta a casa un pari che lo tiene in vita e lascia la porta aperta all’impossibile. Quello che nessuno si sarebbe aspettato dopo il controllo del Barça sul match e il gol di Lewandovski che al 60’ aveva mandato avanti gli spagnoli si verifica nell’ultima mezz’ora: al 75’ gran gol del rientrante Osimhen, unico tiro nello specchio dei campioni di Italia. Risultato che consente al Napoli di giocare il tutto per tutto nel ritorno, e di sperare in un risultato clamoroso".