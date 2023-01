Pistocchi: "La miglior Roma in stagione, ma contro questo Napoli non c’è niente da fare"

Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta su Twitter il successo del Napoli sulla Roma per 2-1.

Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta su Twitter il successo del Napoli sulla Roma per 2-1: "Un grande Napoli batte un’ottima Roma in una gara complicata, che entrambe le squadre hanno giocato al loro massimo, grazie a due gol bellissimi di Osimhen e Simeone. La miglior Roma della stagione sta in partita sino alla fine, ma contro questo #Napoli non c’è niente da fare".