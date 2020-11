Pistocchi: "Napoli quasi perfetto per 70 minuti, tante occasioni non sfruttate"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli al Dall'Ara di Bologna: "Bol-Nap 0:1 Al Napoli basta il gol di testa di Osimehn per battere un Bologna troppo passivo per quasi tutta la gara, che si è svegliato solo nel finale, impegnando severamente Ospina. Napoli quasi perfetto per 70’, gol annullato a Koulibaly, con tante occasioni non sfruttate".

Bol-Nap 0:1 Al Napoli basta il gol di testa di Osimehn per battere un Bologna troppo passivo per quasi tutta la gara, che si è svegliato solo nel finale, impegnando severamente Ospina. Napoli quasi perfetto per 70’, gol annullato a Koulibaly, con tante occasioni non sfruttate pic.twitter.com/9GGJRQwuWW — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 8, 2020