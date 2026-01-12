Pistocchi su Conte: "Brutta immagine, spero lo capisca e se ne vergogni"

Oggi alle 20:00Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la reazione di Antonio Conte al calcio di rigore assegnato all'Inter, reazione che è costata l'espulsione al tecnico azzurro: "Si discute ogni giorno di fair play, e del comportamento degli addetti ai lavori, e vedere un grande allenatore come Antonio Conte urlare in faccia al quarto uomo 'Vergognatevi' non è una bella immagine, nè per lui nè per il calcio. Spero lo capisca, e, lui si, se ne vergogni".

Sull'episodio del calcio di rigore: "Oggi fa molto discutere la diversa interpretazione di episodi simili. A mio modesto parere andrebbe rivista l’interpretazione dei casi indicati nella regola 12 considerando l’effettivo svantaggio. Casi come lo steep on foot di Rrhamani su Mkhitaryan nel quale la palla è rimasta in possesso dell’Inter che ha potuto concludere a rete, 20 anni fa non sarebbero stati sanzionati. Ovviamente, discriminante è il concetto di vantaggio e svantaggio, che andrebbe sempre considerato prima di sanzionare con la massima punizione un intervento che spesso è figlio della dinamica del giuoco".