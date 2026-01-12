Pistocchi su Conte: "Brutta immagine, spero lo capisca e se ne vergogni"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la reazione di Antonio Conte al calcio di rigore assegnato all'Inter, reazione che è costata l'espulsione al tecnico azzurro: "Si discute ogni giorno di fair play, e del comportamento degli addetti ai lavori, e vedere un grande allenatore come Antonio Conte urlare in faccia al quarto uomo 'Vergognatevi' non è una bella immagine, nè per lui nè per il calcio. Spero lo capisca, e, lui si, se ne vergogni".

Sull'episodio del calcio di rigore: "Oggi fa molto discutere la diversa interpretazione di episodi simili. A mio modesto parere andrebbe rivista l’interpretazione dei casi indicati nella regola 12 considerando l’effettivo svantaggio. Casi come lo steep on foot di Rrhamani su Mkhitaryan nel quale la palla è rimasta in possesso dell’Inter che ha potuto concludere a rete, 20 anni fa non sarebbero stati sanzionati. Ovviamente, discriminante è il concetto di vantaggio e svantaggio, che andrebbe sempre considerato prima di sanzionare con la massima punizione un intervento che spesso è figlio della dinamica del giuoco".