Polemica con la Rai, il Napoli chiede scusa con un messaggio sui social

Chiusa la polemica tra RaiSport e il Napoli per quanto accaduto ieri nell'intervista di Insigne: il capitano del Napoli era stato improvvisamente interrotto da Guido Baldari, addetto stampa del club azzurro, che aveva deciso di richiamare lo stesso Insigne una volta resosi conto che l'intervista fosse in diretta e non registrata. La società azzurra, attraverso il proprio account Twitter ha voluto chiedere scusa con un messaggio: "La Ssc Napoli si scusa con la Rai per l’episodio avvenuto ieri frutto di uno spiacevole equivoco, peraltro già chiarito con i vertici di Rai Sport".

