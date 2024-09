Foto Politano-Bremer da rosso? Assolutamente no: il regolamento parla chiaro

Nell'ambiente juventino si sta protestando parecchio per un intervento di Politano su Bremer, secondo i tifosi bianconeri da rosso. L'arbitro Doveri non ha estratto nemmeno il giallo, sicuramente sbagliando, ma dire che l'episodio è da espulsione vuol dire non conoscere il regolamento, che parla chiaro.

Lo specifica anche la pagina 'Errori arbitrali', che si occupa proprio degli abbagli dei direttori di gara, che ha pubblicando lo screen del regolamento.