Pisa, Gilardino in conferenza: "C'è amarezza, ma gran prova! Creare problemi al Napoli non è da tutti"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona per commentare la partita contro il Napoli: "Voglio elogiare i miei ragazzi, la mia squadra, per la prestazione e per ciò che hanno dato... per quello che è stato il piano gara e per la strategia su cui avevamo lavorato in settimana, che loro hanno seguito in maniera secondo me eccellente. È normale che il nostro è un percorso di crescita che dobbiamo fare, sia quotidianamente all'interno della settimana di lavoro, sia nelle partite, e passa da questo tipo di partite. Purtroppo c'è grande dispiacere e grande amarezza perché c'è un'altra sconfitta, non portiamo a casa punti. Però venire a Napoli e creare tre-quattro situazioni pericolose e fare due gol non è da tutti. Quindi noi dobbiamo pensare ai lati positivi, mantenendo grande spirito e fiducia nello spogliatoio. Il pensiero è solo questo".

Avevi chiesto una prestazione di equilibrio e personalità, la squadra ha risposto ma forse sulle fasce c'è stata difficoltà: "Contro Spinazzola e Politano vanno parecchi in difficoltà (ride, ndr). Io credo che abbiamo mantenuto le distanze corrette tra i reparti, sia Leris nel primo tempo che Cuadrado nella ripresa hanno fatto bene secondo me. Anche Bonfanti ha fatto bene: Politano è un avversario molto scomodo, un giocatore importante, quindi non è mai semplice. Secondo me le distanze tra i reparti sono state corrette sia sul blocco basso, sia quando loro giravano palla da dietro, siamo riusciti ad accorciare sempre in mezzo al campo sui loro centrocampisti. Quindi quello ci ha permesso di guadagnare metri e di creargli qualche problema. Ricordiamo sempre che giocavamo contro una squadra fortissima che viene da un campionato vinto, venire qui e creare i presupposti per mettere in difficoltà il Napoli come è stato stasera non è semplice. Devo dire bravi ai ragazzi. Naturalmente c'è da migliorare e da correggere delle situazioni".