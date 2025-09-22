Pistocchi: "Mai rigore per il Pisa! Beukema tocca con la gamba e braccio è congruo"

Pistocchi: "Mai rigore per il Pisa! Beukema tocca con la gamba e braccio è congruo"TuttoNapoli.net
Ieri alle 23:30Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul profilo X, ha detto la sua sul rigore dubbio assegnato al Pisa contro il Napoli. Queste le sue parole: "Non sono d’accordo sul rigore concesso al Pisa: tiro da distanza ravvicinata che tocca prima la gamba sinistra e finisce sul braccio di Beukema che si trova in posizione naturale. I giocatori non sono pinguini. Beukema alza la gamba sinistra per cercare di intercettare la palla e la posizione del braccio destro è perfettamente congrua al movimento e all’equilibrio, il giocatore del Pisa lo anticipa e il pallone da distanza ravvicinata finisce prima sulla gamba sinistro e poi sul braccio.

Mai rigore, strano che il Var Mazzoleni non sia intervenuto. Anzi, no".