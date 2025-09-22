Pistocchi: "Mai rigore per il Pisa! Beukema tocca con la gamba e braccio è congruo"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul profilo X, ha detto la sua sul rigore dubbio assegnato al Pisa contro il Napoli. Queste le sue parole: "Non sono d’accordo sul rigore concesso al Pisa: tiro da distanza ravvicinata che tocca prima la gamba sinistra e finisce sul braccio di Beukema che si trova in posizione naturale. I giocatori non sono pinguini. Beukema alza la gamba sinistra per cercare di intercettare la palla e la posizione del braccio destro è perfettamente congrua al movimento e all’equilibrio, il giocatore del Pisa lo anticipa e il pallone da distanza ravvicinata finisce prima sulla gamba sinistro e poi sul braccio.

Mai rigore, strano che il Var Mazzoleni non sia intervenuto. Anzi, no".