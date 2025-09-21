Lamentele Tudor sul Napoli, De Luca: "Lo capisco, ADL gli preferì Mazzarri..."

"Se avesse il dente avvelenato col Napoli, lo capirei: gli fu preferito Mazzarri Vediamo se continuerà", ha scritto così il giornalista Diego De Luca sul proprio profilo Facebook, in riferimento alle lamentele dell'allenatore bianconero Igor Tudor per la disparità di giorni di riposo rispetto al Napoli. Infatti, il tecnico serbo era stato vicino a sedersi sulla panchina azzurra nel gennaio 2024 dopo l'esonero di Rudi Garcia, ma poi il presidente Aurelio De Laurentiis gli preferì Walter Mazzarri che accettò un contratto fino al termine della stagione.

Nel post partita di Verona-Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor si è scagliato contro la Lega Serie A contestando la decisione di anticipare la partita del Bentegodi al sabato: “Magari potevamo giocare domani sera, ma è la Lega che decide. Noi abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni e questi sono punti che perdi alla fine, mentre il Napoli ne farà 3 in 9 giorni. Voglio che la gente che decide dia qualità a tutti quanti. Io sono nel calcio da una vita e so che giocare al quarto o quinto giorno ti cambia la vita. Poi quelli che decidono hanno sempre le scuse giuste, ma bisogna stare molto attenti a queste cose perché alla fine cambiano la classifica. Se si sta zitti e buoni si subisce solamente: voglio uguaglianza per tutti".