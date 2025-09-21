Forgione risponde a Tudor: "Napoli gioca 3 match in 9 giorni per un motivo semplice"

L'allenatore della Juventus Igor Tudor si era lamentato per il fatto che il Napoli avesse avuto in questa settimana di coppe europee più giorni a disposizione per recuperare. Sui social Angelo Forgione scrive: "Avvisate Igor Tudor che il Napoli gioca 3 match in 9 giorni perché i primi 2 in trasferta (con viaggi), di cui il 2 giovedì per scelta Uefa. La Juventus ne gioca 3 in 7 giorni perché i primi 2 in casa, di cui il 2 martedì. 4 giorni di riposo per entrambe tra 2do e 3zo match".

Nel post partita di Verona-Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor si è scagliato contro la Lega Serie A contestando la decisione di anticipare la partita del Bentegodi al sabato: “Magari potevamo giocare domani sera, ma è la Lega che decide. Noi abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni e questi sono punti che perdi alla fine, mentre il Napoli ne farà 3 in 9 giorni. Voglio che la gente che decide dia qualità a tutti quanti. Io sono nel calcio da una vita e so che giocare al quarto o quinto giorno ti cambia la vita. Poi quelli che decidono hanno sempre le scuse giuste, ma bisogna stare molto attenti a queste cose perché alla fine cambiano la classifica. Se si sta zitti e buoni si subisce solamente: voglio uguaglianza per tutti".