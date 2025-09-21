Scotto: "Il Napoli ha reagito bene col City, restando compatto. Politano eccezionale"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato l'esordio in Champions League del Napoli contro il Manchester City, perso 2-0 dagli azzurri anche a causa dell'espulsione di Di Lorenzo in avvio di gara. Di seguito le sue dichiarazioni: "Manchester City-Napoli dura solo 21 minuti.

Troppo poco per una valutazione oggettiva. Una partita rovinata dall'espulsione (evitabile, intervento troppo rischioso) ma che ha visto un Napoli reagire bene e restare compatto. Purtroppo il cambio Juan Jesus per un eccezionale Politano non ha pagato, ma nessuno può dire che gli azzurri avrebbero resistito all'assalto di un City con enorme qualità in avanti. Peccato, ma resta l'impressione di una squadra che ha dato tutto. Un altro grande dispiacere è soltanto assaporare la partita di De Bruyne nel 'suo' stadio".