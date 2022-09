Politano man of the match: "Adrenalina pazzesca! Il primo gol in Champions non si scorda mai"

"Vincere e segnare in uno stadio del genere, in una competizione del genere, è una scarica di adrenalina pazzesca!"

Matteo Politano, autore del primo gol del Napoli contro i Rangers e premiato come miglior giocatore del match dalla UEFA, ha commentato la vittoria su Instagram: "Vincere e segnare in uno stadio del genere, in una competizione del genere, è una scarica di adrenalina pazzesca! Il primo gol (in Champions) non si scorda mai! Forza Napoli".