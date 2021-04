Politano o Lozano: chi vorreste titolare contro la Juve?

In vista della sfida di Torino di mercoledì contro la Juventus, Rino Gattuso dovrà sciogliere alcuni ballottaggi sulla formazione iniziale che affronterà i bianconeri. In particolare, c'è da capire come si comporterà il tecnico con il ritorno in condizione di Hirving Lozano, che dopo gli spezzoni contro Roma e Crotone spinge per una maglia da titolare.

Dall'altra parte c'è un Matteo Politano che è risultato spesso decisivo nel periodo in cui il messicano è rimasto ai box a causa dell'infortunio muscolare. Voi su chi puntereste? Rispondete al sondaggio sulla pagina Instagram di Tuttonapoli