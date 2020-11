Politano testimonial della ricerca contro il cancro: "Mettiamolo fuori gioco e facciamo un gol"

Matteo Politano scende in campo per favorire la ricerca contro il cancro. L'esterno del Napoli sui social ha condiviso il seguente messaggio: "Questo weekend saremo tutti in campo al fianco dei 5.300 ricercatori AIRC per mettere il cancro fuori gioco. Facciamo subito il nostro #GolPerLaRicerca mandando tanti SMS al 45521. Diciamo tutti insieme contro il cancro io ci sono!".

Questo weekend saremo tutti in campo al fianco dei 5.300 ricercatori @AIRC_it per mettere il cancro fuori gioco. Facciamo subito il nostro #GolPerLaRicerca mandando tanti SMS al 45521. Diciamo tutti insieme contro il cancro io ci sono! #airc #noisiamoricerca pic.twitter.com/MozIjKgRIc — Matteo Politano (@MPolitano16) November 8, 2020