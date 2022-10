Prima doppietta in azzurro, Anguissa: "Tutto per voi! Siamo il Napoli!"

Esulta Frank Zambo Anguissa per la prima storica doppietta in maglia azzurra.

Esulta Frank Zambo Anguissa per la prima storica doppietta in maglia azzurra. Il centrocampista azzurro commenta sui propri social la vittoria contro il Torino: "Tutto per voi! Siamo il Napoli!" Poi commentando la foto postata del primo gol, Anguissa si rivolge all'autore dell'assist: "Dove sei Mario Rui?".