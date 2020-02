"Primo passo...", Zielinski esulta sui social per la vittoria sull'Inter

"Primo passo" ha scritto sui social il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski dopo la vittoria degli azzurri sul campo dell'Inter. Va alla squadra di Gattuso l'andata delle semifinali di Coppa Italia, in attesa del ritorno fissato per il 5 marzo. Una vittoria preziosa e fondamentale in chiave passaggio del turno. Ma siamo appena a metà percorso. Intanto, ecco il post del polacco: