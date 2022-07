Proroga multiproprietà, Pistocchi: "In Italia i problemi non si risolvono, si posticipano"

La scadenza sul divieto delle multiproprietà nel calcio è stata prorogata alla stagione 2028/2 dalla FIGC. Una notizia festeggiata da Aurelio De Laurentiis

