Prossimi 7 giorni decisivi per le sorti del calcio italiano: gli incontri in agenda

Il calcio italiano è in attesa di conoscere il proprio destino. La settimana prossima - come riferito dal giornalista Nicolò Schira con un post su Twitter - sara molto importante per capire se e come riprendere il campionato: "Agenda fitta per decidere il calcio italiano. Domani ennesima assemblea della Lega SerieA (in ballo questione diritti TV da incassare entro 1 maggio). Giovedì invece la FIGC si confronterà con tutte le leghe per capire se e quando riprendere. Venerdì summit Gravina-Spadafora"

