Psv non vede l’ora: “Tra 7 giorni il ritorno di Lang”, ma Conte gli darà spazio?
Oggi alle 22:00Dai social
di Antonio Noto

Tra una settimana il Napoli torna a giocare in Champions League, martedì 21 ottobre è in programma la sfida in Olanda valida per la terza giornata della Fase Campionato contro il Psv Eindhoven. Il club olandese attende con trepidazione il match e il ritorno al Philips Stadion dell'ex Noa Lang, come dimostra un post sul proprio account Instragram: "Tra 7 giorni, Noa ritorna a Eindhoven!".

La presenza in campo di Lang, però, non è certa. Infatti l'esterno olandese ha trovato finora pochissimo spazio nella squadra di Antonio Conte, disputando appena tre gare e 30 minuti in Serie A ed una sola presenza e 21 minuti in Champions. 