Rai, Perillo: "Spinazzola è tornato brillante come nell'Europeo vinto dall'Italia"
Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato il momento dell'Italia guidata dal nuovo ct, soffermandosi anche su un calciatore del Napoli. Queste le sue parole: "Ottima Nazionale, Gattuso le sta dando una sua fisionomia e una sua credibilità. Bellissima l’azione del terzo gol, con un grandissimo assist di Spinazzola, tornato brillante come negli Europei vinti dall’Italia di Mancini".
Pubblicità
Dai social
Copertina Spalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
2 L'editoriale di Chiariello: "ADL, le nazionali ed il gruppo che fa capo alla Juve che attacca il Napoli”
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com