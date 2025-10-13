Rai, Perillo: "Spinazzola è tornato brillante come nell'Europeo vinto dall'Italia"

Oggi alle 20:20Dai social
di Davide Baratto

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato il momento dell'Italia guidata dal nuovo ct, soffermandosi anche su un calciatore del Napoli. Queste le sue parole: "Ottima Nazionale, Gattuso le sta dando una sua fisionomia e una sua credibilità. Bellissima l’azione del terzo gol, con un grandissimo assist di Spinazzola, tornato brillante come negli Europei vinti dall’Italia di Mancini".