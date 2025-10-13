Starace posta uno scatto con Lukaku: "Torna più forte di prima!"

Oggi alle 18:20Dai social
di Pierpaolo Matrone

Romelu Lukaku si è infortunato lo scorso 14 agosto, nel corso dell'amichevole contro l'Olympiacos, l'ultima del pre-campionato nel ritiro di Castel di Sangro. Il centravanti belga resterà ai box ancora per diverse settimane, ma poi rientrerà e lotterà per un posto da centravanti con Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca.

Intanto, mentre il suo recupero va avanti, Tommaso Starace posta uno scatto proprio con l'ex Chelsea e Inter. Il magazziniere azzurro gli augura di tornare meglio di prima e come didascalia scrive proprio questo: "Ritorna più forte di prima". Di seguito la foto.