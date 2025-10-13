Forgione su Spalletti: "Grazie ad ADL è diventato amato e vincente"

Le parole di Luciano Spalletti su Aurelio De Laurentiis continuano a far discutere. Il tecnico nella giornata di domenica ha dichiarato: "Il primo anno a Napoli vivevo in albergo, nella camera a fianco a quella di De Laurentiis. Qui c'era De Laurentiis e a fianco c'ero io. Quando rientravo a casa la sera, dopo cena, mandavo un ragazzo su a vedere se ci fosse il presidente in corridoio....". Non volevi incontrarlo? "Beh... incontrarlo prima di andare a letto... (ride ndr)".

Angelo Forgione, scrittore e giornalista, commenta così su X le parole dell'ex tecnico azzurro: "Via da Napoli solo per De Laurentiis?. Io dico invece che grazie a De Laurentiis è arrivato a Napoli, dove è diventato vincente e amato, acquisendo una considerazione di cui, fin lì, non aveva mai goduto. Per poi tornare perdente con la Nazionale. Un bel tacer...".