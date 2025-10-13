Palmeri: "Ridendo e scherzando, il Belgio rischia seriamente di non andare ai Mondiali"

Ridendo e scherzando il Belgio rischia seriamente di non andare ai Mondiali. Non di andare ai playoff, ma proprio di restare subito fuori da tutto. Probabilmente alla fine ci metterà una pezza, ma la classifica dice Macedonia 12 (6 partite) Belgio 11 (5) Galles 10 (5). Stasera Galles-Belgio e Macedonia-Kazakhstan.

La Macedonia dovrebbe vincere e il Galles già in condizioni normali in casa non perde, figuriamoci contro un Belgio capace di pareggiare 0-0 in casa contro la Macedonia. Nelle ultime due che rimarranno il Belgio prenderà 6 punti in Kazakhstan e ricevendo il Liechtenstein, il Galles 3 sicuri in Liechtenstein e poi c’è Galles-Macedonia. Là in caso di pareggio passa prima, se vince il Galles è seconda se stasera perde in Galles, se vince la Macedonia è seconda se stasera non vince in Galles. Diciamo che la qualificazione diretta dipende dal non perdere stasera; se perde, quasi sicuro il playoff