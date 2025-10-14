Sequestrata scuola calcio di Immobile, l'attaccante: "Dimostreremo nostra correttezza"

Brutta disavventura per Ciro Immobile. La scuola calcio dell’attaccante del Bologna, situata a Torre del Greco, è stata sequestrata nell’ambito di un’indagine della Procura di Torre Annunziata. Come riportato da gazzetta.it, l’impianto sportivo “Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati”, inaugurato lo scorso 20 marzo, è finito al centro dell’inchiesta per presunti abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti speciali.

Secondo quanto emerso, gli indagati sarebbero sei, tra cui alcuni familiari dell’ex capitano della Lazio, ma non lo stesso Immobile. Il sequestro preventivo è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco insieme alla Polizia Municipale, su disposizione del gip del Tribunale di Torre Annunziata, dopo la richiesta della Procura.

La Procura in una nota spiega quali sono sono le accuse all'indirizzo degli indagati, che avrebbero realizzato delle opere "in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un'area soggetta a vincoli ambientali, di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi" e, "per alcune particelle catastali" di aver proceduto "a un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, con la realizzazione" di uno strato di asfalto.

La presa di posizione di Ciro Immobile pubblicata sul proprio account Instagram: "Ho appreso con grande rammarico della notizia del sequestro dell'impianto sportivo che porta il mio nome a Torre Annunziata - ha scritto l'ex capitano della Lazio in una Instagram Stories -. Il fatto mi addoloro soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicato, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente per dare loro uno spazio adeguato. Per il resto, rimango convinto che i tecnici dimostreranno la regolarità degli interventi realizzati sull'area, e mi auguro che l'inchiesta in corso chiarisca i fatti e riconosca la correttezza del nostro operato".