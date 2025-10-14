Lukaku, i funerali del papà in Congo: "Qualcuno non ha voluto si facessero in Belgio"

vedi letture

Roger Lukaku è morto all'età di 58 anni quasi un mese fa, il 28 settembre. Ne aveva dato annuncio sui social il figlio e attaccante del Napoli Romelu, che oggi utilizza ancora una volta i social per una notizia condivisa con il fratello Jordan, un comunicato ufficiale congiunto in cui si spiega che il funerale si terrà in Congo, dove si trovava il papà, nonostante lo sforzo di entrambi di far rientrare la salma in Europa.

"Come forse saprete, avevamo programmato di organizzare il funerale questo venerdì. Tuttavia, a causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, questo non si svolgerà in Belgio. Nostro padre è morto il 28 settembre e, come fratelli, abbiamo fatto di tutto per rimpatriare le sue spoglie in Belgio. Purtroppo, abbiamo avuto la sensazione che alcuni membri della famiglia ci stessero estorcendo. Se nostro padre fosse ancora con noi, non l'avrebbe mai accettato! Ci spezza il cuore non poterlo accompagnare con dignità al suo ultimo luogo di riposo. Ma qualcuno voleva sabotare tutto questo. Ora capiamo perché nostro padre ci ha tenuti lontani da diversi membri della famiglia. Che Dio benedica la tua anima, papà. Ti amiamo".

Il centravanti azzurro subito dopo la triste notizia aveva pubblicato un post sui social con la foto dei due quando Big Rom era piccolo: "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà mai più la stessa. Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie per tutto".