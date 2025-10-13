Hojlund si gode il momento: "I gol sono come il ketchup"

Hojlund si gode il momento: "I gol sono come il ketchup"
di Arturo Minervini

Rasmus Hojlund continua a segnare anche con la maglia della sua nazionale. L’attaccante del Napoli è andato ancora una volta a segno nella vittoria della Danimarca contro la Grecia (3-1 il finale), aprendo le marcature con il gol dell’1-0. Sui social, l’attaccante ha voluto celebrare così il momento: "Un uomo saggio una volta disse: i gol sono come il ketchup.

Una volta che arrivano, continuano ad arrivare".