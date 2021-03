Quale squadra ha collezionato più espulsioni in Champions? Un'italiana (a sorpresa) al primo posto. In questa speciale classifica, che fa riferimento alla squadra che ha ottenuto il maggior numero di espulsioni in Champions League dalla stagione 1992/1993 ad oggi, spicca la Juventus. I bianconeri sono al primo posto con 27 espulsioni in 205 partite giocate nella competizione, avanti a Bayern Monaco, Inter e Arsenal. A riportare su Twitter l'intera graduatoria, l'ex arbitro Luca Marelli. Ecco il tweet: "Questa statistica la trovo molto interessante. Maggior numero di espulsioni in CL dal 1992/1993: Juventus 27 (205 partite) Bayern Monaco 20 (259) Inter 18 (123) Arsenal 17 (177) Galatasaray 16 (116). Più rossi in una stagione: Juventus 5 (2 volte) Roma, Inter 4".

