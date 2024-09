Foto Rafa Marin celebra il debutto sui social: "Mi sono goduto il tifo del Maradona"

Contro il Palermo c'è stato il debutto di Rafa Marin, schierato da titolare da Antonio Conte in coppia con Juan Jesus in difesa. All'indomani del match di Coppa Italia il difensore spagnolo ha celebrato l'esordio con un post sui social: "Lavoro e squadra, avanti tutta. Contento per il debutto, per essermi goduto la nostra tifoseria al Maradona e per aver conquistato una bella vittoria in Coppa Italia".