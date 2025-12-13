Rai, Perillo: "Benfica era più riposato, panchina troppo corta per Conte"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la sconfitta del Napoli in Champions League contro il Benfica: "Per il Napoli si è complicato di brutto il cammino in Champions League. Nettissimo passo indietro rispetto alla superba prestazione vista contro la Juventus. Gli azzurri sono apparsi subito in evidente calo di energie fisiche e di tensione. Dall'altra parte il Benfica aveva maggiore freschezza, grazie a due giorni di riposo in più. Troppo corta la panchina, pochissime scelte per Conte, che a causa dell'emergenza infortuni non ha potuto far rifiatare nessuno dei titolari di domenica scorso. Stanno giocando sempre gli stessi. Malissimo Milinkovic-Savic, soprattutto per il secondo gol dei lusitani".

