Capuano punge Conte: “Benfica aveva 2 giorni di riposo in più, come il Napoli con Bologna e Roma”

vedi letture

Il Napoli è incappato in un’altra battuta d’arresto in Champions League. Sconfitta per 2-0 contro il Benfica di Mourinho, con la conseguente interruzione della striscia di cinque risultati utili consecutivi.

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, si è espresso così sul suo profilo X, commentando le parole di Antonio Conte nel post partita: "Conte ha ragione da vendere, il Benfica aveva due giorni di riposo in più alle spalle. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli con due giorni in meno…".