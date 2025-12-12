Retroscena Mou-McTominay: nel 2018 non ne poteva più di Pogba...

Il giornalista Paolo Ziliani svela un retroscena relativo a McTominay e Mourinho, insieme ai tempi dello United: "Correva l'anno 2018, lo Special One allenava il Manchester United e non ne poteva più del super pagato e viziato Pogba: così in una partita di Champions a Siviglia sorprese tutti mandando il francese in panchina e buttando dentro il giovane e allora sconosciuto Scott McTominay. Dopodiché a fine partita...

“Siete curiosi di sapere perchè McTominay a fine partita mi ha regalato la maglia? Davvero non avete idea del perchè?”, ha chiesto ai giornalisti Josè Mourinho mercoledì notte, al Da Luz di Lisbona, nel dopo partita di Benfica-Napoli 2-0. E sì, lo Special One aveva ragione: non erano in molti a raccapezzarsi sul perchè di quel curioso fatto. Ma un motivo c’era.

Un episodio datato 2018 ma che al tempo colpì gli osservatori più attenti perchè vide Mourinho dar vita ad uno dei suoi più riusciti, estemporanei e divertenti siparietti televisivi in un dopo partita di Champions League a Siviglia ai tempi in cui Josè allenava il Manchester United".